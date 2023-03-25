ايلي محفوض: لسنا بحاجة لماروني رئيساًُ شغل الأسد نصرالله بري

أشار رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض إلى أنّ قنابل موقوتة منتشرة على مساحة لبنان‬ وتفكيكها يتطلب طاقم حكم “غير شكل” يتقدمه رئيس للجمهورية اللبنانية حرّ سيّد يجيد النعم واللا بحرية كلما دقّ الخطر عالبواب.

وقال محفوض في تصريح له: “لسنا بحاجة لماروني رئيسًا شغل الأسد نصرالله بري ، ومن تلك القنابل أزمة ‫اللجوء السوري التي لا بدّ من مواجهتها بقرارات كيانية وسيادية”.

قنابل موقوتة منتشرة على مساحة #لبنان وتفكيكها يتطلب طاقم حكم "غير شكل" يتقدمه رئيس للجمهورية اللبنانية حر سيد يجيد النعم واللا بحرية كلما دقّ الخطر عالبواب ولسنا بحاجة لماروني شغل الاسد_نصرالله_بري

ومن تلك القنابل أزمة #اللجوء_السوري التي لا بدّ من مواجهتها بقرارات كيانية وسيادية — Elie Mahfoud (@MahfoudElie) March 25, 2023