ايلي محفوض: لسنا بحاجة لماروني رئيساًُ شغل الأسد نصرالله بري

أشار رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض إلى أنّ قنابل موقوتة منتشرة على مساحة لبنان وتفكيكها يتطلب طاقم حكم “غير شكل” يتقدمه رئيس للجمهورية اللبنانية حرّ سيّد يجيد النعم واللا بحرية كلما دقّ الخطر عالبواب.
وقال محفوض في تصريح له: “لسنا بحاجة لماروني رئيسًا شغل الأسد نصرالله بري ، ومن تلك القنابل أزمة اللجوء السوري التي لا بدّ من مواجهتها بقرارات كيانية وسيادية”.
قنابل موقوتة منتشرة على مساحة #لبنان وتفكيكها يتطلب طاقم حكم "غير شكل" يتقدمه رئيس للجمهورية اللبنانية حر سيد يجيد النعم واللا بحرية كلما دقّ الخطر عالبواب ولسنا بحاجة لماروني شغل الاسد_نصرالله_بري
ومن تلك القنابل أزمة #اللجوء_السوري التي لا بدّ من مواجهتها بقرارات كيانية وسيادية
— Elie Mahfoud (@MahfoudElie) March 25, 2023