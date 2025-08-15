الجمعة 21 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
ايلي محفوض لـ نعيم قاسم: عنترياتك الفارغة!

منذ 48 دقيقة
المحامي إيلي محفوض

كتب رئيس حركة التغيير ايلي محفوض على منصة “أكس”: “تهديد الشيخ نعيم قاسم يبقى برسم القضاء اللبناني كي يتحرّك عفوًا وبدون إبطاء لمنع هذا الرجل والمنظمة العسكرية التي يرأسها والخارجة عن القوانين اللبنانية المحلية والدولية من التمادي في تعريض لبنان واللبنانيين إلى الأخطار الجسيمة. أما جرعة التحريض التي نالها من الزائر الإيراني علي لاريجاني انكشفت مفاعيلها اليوم. شيخ نعيم انت تلعب بالنار وذهابك إلى الإنتحار لا يجب أن تعممه على اللبنانيين، تريد ان تنتحر اذهب وحدك واترك الناس تتنفّس وتستعيد جزءًا من بيوتها وقراها التي دمّرتها بمشاريعك الوهمية. واعلم ان الناس لن تجاريك في لعبة الموت والرقص على القبور. لبنان للبنانيين تحت سقف الدستور والعيش معاً مسلمين ومسيحيين هكذا كان وهكذا سيبقى مهما علت عنترياتك الفارغة”

