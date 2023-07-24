بأشد الأيام حرارة.. مطار رفيق الحريري الدولي بلا تكييف!

عانى المسافرون القادمون والمغادرون في مطار رفيق الحريري – بيروت اليوم الاثنين من انقطاع مفاجئ في أجهزة التكييف الخاصة بصلات المطار، مما خلق حالة من الهرج والمرج وعدم الرضا خصوصاً مع وصول درات الحرارة والرطوبة في بيروت لمستويات قياسية.

رئيس مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، فادي الحسن، أوضح ألا أعطال في مكيّفات المطار، لكن المشكلة تكمن في انقطاع الكهرباء.

وقال في حديث للـmtv: “تشهد المناطق اللبنانية كافة انقطاعاً كاملاً للتيار الكهربائي (Blackout)، منذ الصّباح، ولا يمكننا تشغيل المولّدات قبل 28 آب تقريباً”.

وأضاف: “ننتظر عودة التيار الكهربائي اليوم في أي لحظة لإعادة تشغيل المكيّفات”.