بأيّ "توقيت" ستلتزم الأفران غدًا؟

أعلن رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور، في بيان، أن “الأفران تلتزم قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري بإبقاء الساعة على التوقيت الشتوي”.

وعايد سرور “المسلمين بخاصة وجميع اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على لبنان بالخير والعافية”، متمنيًا “أن يسارع أهل السلطة إلى انتخاب رئيس جمهورية وتأليف حكومة إنقاذ للعمل على حماية البلد من الانهيار”.

كذلك، طالب سرور رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة “التدخل لإبقاء الدولار مستقراً لحين إيجاد حلول جذرية للوطن”.