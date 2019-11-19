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بإرادة ثوار لبنان.. لا جلسة للنواب اليوم

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أعلن الامين العام لمجلس النواب عدنان الضاهر إرجاء الجلسة التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، إلى موعد غير محدد بعد عدم اكتمال النصاب.

وقال “لم يكتمل النصاب وبعد التشاور بين اعضاء مكتب المجلس تقرر ابقاء اللجان النيابية الحالية قائمة بحسب اجتهاد دستوري وارجاء الجلسة الى موعد يحدد في ما بعد”.

وتوافد عدد من المحتجين إلى محيط مجلس النواب منذ ساحات الصبح الأولى، من كل المناطق اللبنانية في محاولة لمنع النواب من الوصول الى المجلس، وسط اجراءات أمنية مشددة، وتعزيزات كبيرة للجيش اللبناني والقوى الأمنية.

وتستمر الثورة لليوم الـ34 على التوالي في “ثلاثاء الغضب” إذ يعتصم عدد كبير من الثوار في محيط مجلس النواب لمنع النواب من حضور الجلسة التشريعية المقررة اليوم.

ويطالب الثوار بالإسراع في التأليف والتكليف مشددين على تأليف حكومة اخصائيين تنقذ البلاد من الأوضاع الاقتصادية الراهنة.​​​

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