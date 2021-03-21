باتريك مارديني: من غير الممكن للمنصّة خفض سعر الصرف.. الّا اذا

اعتبر الخبير الاقتصادي باتريك مارديني أن “هناك عوامل بنيوية تؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار”، معتبرا ان “المستغرب لا الارتفاع بل كيف عاد لينخفض سعر الصرف”.

وانتقد مارديني في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، الاستمرار في طبع الليرة قائلا: “طبع الليرة من أجل تسكير عجز الموازنة من جهة وتخفيض خسائر او ودائع المصارف لدى المصرف المركزي يؤدي الى زيادة التضخم والى اتجاه اكبر لشراء الدولار”.

وعن الاسباب التي ادّت الى ارتفاع سعر الصرف مؤخرا، قال: “المصرف المركزي لم يعد يستطيع ان يضخّ دولارات للدعم وبالتالي الضغط بات اكبر على السوق السوداء وبعض المصارف اشترت دولارا من السوق اللبناني وهذا الامر ادّى الى الارتفاع في سعر الدولار وما فاقم الوضع المعالجة التي اعتمدتها الدولة”.

وعن تراجعه بعد وصوله الى 15000 ليرة، قال: “برأيي العامل الوحيد الذي ادّى الى تراجع سعر الصرف هو تدخل المركزي وضخّ الدولار في السوق”.

واعتبر أن جزءا من المصارف لم يتمكن ان يرفع ودائعه لدى المصارف المراسلة ولجأ لشراء الدولار من السوق السوداء.

ورأى أنه “اذا كان هناك من تلاعب في سعر الصرف هذا التلاعب سببه اقفال ابواب عدد كبير من الصرافين وحصر السوق بعدد محدّد من الصرافين الذين باتوا قادرين على التحكم بالسوق.. والحلّ بتوسيع السوق السوداء”.

واضاف: ” ان زدنا عدد اللاعبين في سوق القطع نخفّف من امكانية التلاعب بالسوق وهذه خطوة بالاتجاه الصحيح”.

ورأى ان “القرارات التي اتخذت في بعبدا ادّت الى ارتفاع سعر الصرف”.

واعتبر انه “طالما اننا مستمرون بطباعة الليرة.. الدولار سيستمر بالصعود لأننا ندفّع الشعب العجر بضريبة التضخم “، مضيفا: “حلّ الهيركات حلّ سيّء لأنه لا يعالج أسباب الأزمة”.

وعن المنصة التي يزمع مصرف لبنان اطلاقها، قال: “ان كان الهدف من المنصّة خفض سعر صرف الدولار فهذا غير ممكن الّا ان كان المركزي سيتدخّل عبر ضخّ الدولار”.

وتابع: “نحن نعيش في نظام معوّم منذ سنة ونصف وفي ظلّ هذا النظام اذا طبع المركزي ليرة سيزيد الامر الطلب على الدولار”.

وقال: “ان اراد ضبط سعر الصرف على حاكم المصرف المركزي ان يوقف طبع الليرة”.

واضاف: “اي اصلاح يجب ان يذهب باتجاه ضبط القدرة على طباعة الليرة.. وبالتالي مجلس النقد”.

وتابع: “بالرغم من انخفاض الاصول لم تعد الاستثمارات الى لبنان وذلك بسبب المخاطر المرتبطة بالتقلبات الحادّة في سعر الصرف”.

ورأى ان “مجلس النقد يثبّت سعر الصرف ويغطّي الليرة مئة بالمئة بالدولار، يوقف طباعة الليرة التي تموّل النفقات والهدر”.