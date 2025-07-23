الأربعاء 28 محرم 1447 ﻫ - 23 يوليو 2025 |
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باراك: الجميع يحاول تسوية الأمور في لبنان.. لكن "الامور معقدة"

منذ ساعة واحدة
المبعوث الأمريكي توم باراك

المبعوث الأمريكي توم باراك (رويترز)

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أوضح المبعوث الاميركي توم برّاك أنه ينبغي على الحكومة أن تقرّر ما عليها فعله، مؤكدا أنه ليست أميركا وحدها من يريد مساعدة لبنان لتحقيق ازدهاره إنما أيضا الخليج ودول الجوار لكن من أجل تحقيق ذلك، ينبغي على اللبنانيين تحقيق الاستقرار أولا.

ولفت برّاك بعد لقائه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في بكركي إلى أن “الجميع يحاول كل ما بإمكانه لتسوية الأمور في لبنان إلا أن الامور معقدة بالنسبة للقادة اللبنانيين كما بالنسبة للجميع، آملا أن يستمر التواصل “ونتفهم الصعوبات”.

وشدد برّاك على وجوب أن تسلم كل الميليشيات في لبنان سلاحها، مضيفا: “هناك مشاكل تمنع التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ووجهات النظر متعددة في هذا المجال”.

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