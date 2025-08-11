باراك الى بيروت في 18 آب.. ويحمل الرد!

أفادت معلومات mtv أن المبعوث الأميركي توم برّاك سيزور بيروت في 18 و19 آب ويُنتظر أن يحمل معه الرد على ما طلبه لبنان في زيارته الأخيرة بشأن إعلان إسرائيل الموافقة على مضمون الورقة الأميركية بكامل مندرجاتها كي ينطلق العمل بها.

أضافت المعلومات أن برّاك سيبحث في آلية الدعم المنتظرة للجيش اللبناني بكل تفاصيلها لناحية تزويد الجيش بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود المقترح الأميركي وضمان حماية لبنان، مشيرة إلى أن برّاك سيتناول في لقاءاته موضوع المؤتمر الاقتصادي المنوي عقده لإعادة إعمار لبنان اقتصادياً والذي تشارك فيه الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر وأصدقاء آخرون للبنان.

توازيًا، وصفت مصادر الـmtv الأجواء بالإيجابية، متوقعة أن تكون زيارة برّاك مثمرة مع استبعاد التصعيد الإضافي في الشارع رغم التصريحات الإيرانية عالية السقف.