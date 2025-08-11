الأثنين 17 صفر 1447 ﻫ - 11 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

باراك الى بيروت في 18 آب.. ويحمل الرد!

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 11 - أغسطس - 2025 8:46 مساءً
الموفد الرئاسي الأميركي توماس باراك - رويترز

الموفد الرئاسي الأميركي توماس باراك - رويترز

A A A
طباعة المقال

أفادت معلومات mtv أن المبعوث الأميركي توم برّاك سيزور بيروت في 18 و19 آب ويُنتظر أن يحمل معه الرد على ما طلبه لبنان في زيارته الأخيرة بشأن إعلان إسرائيل الموافقة على مضمون الورقة الأميركية بكامل مندرجاتها كي ينطلق العمل بها.

أضافت المعلومات أن برّاك سيبحث في آلية الدعم المنتظرة للجيش اللبناني بكل تفاصيلها لناحية تزويد الجيش بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود المقترح الأميركي وضمان حماية لبنان، مشيرة إلى أن برّاك سيتناول في لقاءاته موضوع المؤتمر الاقتصادي المنوي عقده لإعادة إعمار لبنان اقتصادياً والذي تشارك فيه الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر وأصدقاء آخرون للبنان.

توازيًا، وصفت مصادر الـmtv الأجواء بالإيجابية، متوقعة أن تكون زيارة برّاك مثمرة مع استبعاد التصعيد الإضافي في الشارع رغم التصريحات الإيرانية عالية السقف.

    المزيد من أخبار لبنان

    بعبدا
    بعد قرار حصر السلاح.. التواصل بين بعبدا وحزب الله مقطوع!
    ارتفاع الحرارة وتأثيراتها - تعبيرية
    مع ارتفاح درجات الحرارة.. خطّةُ طوارئ ميدانيّة وإرشادات!
    وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط
    وزير الاقتصاد: التضخّم في لبنان مرتفع بشكل غير مقبول

    الأكثر قراءة

    مناصرون لحركة أمل وحزب الله
    تجار حزب الله: "فقدنا الامتيازات الجمركية وخسرنا القدرة على المنافسة"
    الموز والتمر
    بين الموز والتمر.. أيهما يفوز في معركة الفوائد الصحية؟
    الشهيد الصحفي أنس الشريف
    هذا ما أوصى به مراسل الجزيرة أنس الشريف قبل استشهاده