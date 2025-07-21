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باراك: لا ضمانات ولا يمكننا إرغام إسرائيل على فعل أي شيء

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 21 - يوليو - 2025 12:16 مساءً
الموفد الأميركي توماس باراك- رويترز

الموفد الأميركي توماس باراك- رويترز

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أكد المبعوث الأميركي توماس باراك، بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام في السراي أن الولايات المتحدة تتابع باهتمام الوضع في لبنان وتدعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار.

وقال باراك: “الرئيس ترامب مهتم بالتوصل إلى استقرار إقليمي، ولبنان جزء أساسي من هذا الاستقرار”، مشددًا على أن “الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية مهمة، ونحن نحاول أن نساعد اللبنانيين على تجاوز التحديات”.

وأضاف: “لا توجد ضمانات، ولا يمكننا إرغام إسرائيل على فعل أي شيء”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن “حزب الله لا يزال يُصنّف كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة”.

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