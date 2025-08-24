الأحد 1 ربيع الأول 1447 ﻫ - 24 أغسطس 2025 |
باراك يبحث في تل أبيب الطلب الأميركي بكبح الهجمات الإسرائيلية على لبنان!

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2025 4:25 مساءً
المبعوث الأميركي توم باراك. رويترز

أفاد موقع أكسيوس أن “المبعوث الأميركي توم باراك وصل إلى إسرائيل، والتقى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمناقشة طلب إدارة ترامب بكبح إسرائيل لهجماتها على لبنان، وكذلك المفاوضات مع سوريا”، نقلاً عن 3 مصادر أميركية واسرائيلية.

وبحسب أكسيوس، التقى باراك بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير الحرب الاسرائيلي يسرائيل كاتس.

وأضاف الموقع أن “المسؤولين الأميركيين يعملون على تطبيق ترتيبات أمنية جديدة بين إسرائيل ولبنان وسوريا كمرحلة أولى نحو تطبيع محتمل للعلاقات، في ظل استمرار الحرب في غزة ورغبة إسرائيل في تهدئة الأوضاع على حدودها مع الدولتين”.

وفي وقت سابق نقل موقع أكسيوس عن مصدرين قولهما إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من إسرائيل تقليص عملياتها العسكرية “غير العاجلة” في لبنان، لتشجيع الحكومة على تنفيذ قرارها بالشروع في نزع سلاح حزب الله.

وذكر الموقع الأميركي، الخميس، أن أطرافا عديدة في المنطقة تشك في قدرة الحكومة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله، ولذلك رأت إدارة ترامب أن بعض الخطوات من جانب إسرائيل “قد تعطي بيروت مجالا أوسع ومصداقية لتنفيذ القرار”.

ووفقا للموقع، فقد بحث باراك خطة بهذا الصدد مع الحكومة الإسرائيلية تتضمن تقليص الضربات الجوية على لبنان لعدة أسابيع، بحيث تكون خطوة أولى للتجاوب مع جهود الحكومة اللبنانية.

كما طلبت إدارة ترامب من إسرائيل أن تنظر في إمكانية الانسحاب من أحد التلال الخمسة التي تحتلها في جنوب لبنان، مقابل خطوات عملية من الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله.

ونقل موقع أكسيوس أيضا أن الخطة الأميركية تتضمن إنشاء “منطقة ترامب الاقتصادية” في أجزاء من جنوب لبنان بمحاذاة إسرائيل.

وفي 5 أغسطس/آب الجاري، أصدر مجلس الوزراء قرارا بحصر السلاح بيد الدولة بما في ذلك سلاح حزب الله، وكلف الجيش بوضع خطة لإنجاز ذلك خلال الشهر الجاري وتنفيذها بحلول نهاية هذا العام، وهي الخطوة التي رفضها الحزب محذرا من أنها قد تتسبب في حرب أهلية.

وبعد يومين، أعلنت الحكومة موافقتها على أهداف الورقة الأميركية التي أعدها المبعوث توم باراك لتثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والتي تتضمن جدولا زمنيا لنزع سلاح حزب الله ونشر الجيش اللبناني جنوبي البلاد.

ويسري وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لكن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات تجريف وتفجير بجنوب لبنان ويشن غارات شبه يومية.

