باراك يهنئ الرئيسين عون وسلام: نقف إلى جانب الشعب اللبناني!

كتب المبعوث الاميركي توماس باراك عبر حسابه على اكس “مبروك لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ومجلس الوزراء على اتخاذ القرار التاريخي والجريء والصحيح هذا الأسبوع، ببدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024، والقرار 1701، واتفاق الطائف. قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع أطلقت أخيرًا حل “أمة واحدة، جيش واحد” للبنان، ونحن نقف إلى جانب الشعب اللبناني.”

Congratulations to Lebanese President Aoun @lbpresidency, Prime Minister @nawafsalam, and the Council of Ministers for making the historic, bold, and correct decision this week to begin fully implementing the November 2024 Cessation of Hostilities agreement, UN Security Council… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) August 7, 2025