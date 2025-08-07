الخميس 13 صفر 1447 ﻫ - 7 أغسطس 2025 |
باراك يهنئ الرئيسين عون وسلام: نقف إلى جانب الشعب اللبناني!

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 7 - أغسطس - 2025 8:18 مساءً
المبعوث الأمريكي توم باراك

المبعوث الأمريكي توم باراك (رويترز)

كتب المبعوث الاميركي توماس باراك عبر حسابه على اكس “مبروك لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ومجلس الوزراء على اتخاذ القرار التاريخي والجريء والصحيح هذا الأسبوع، ببدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024، والقرار 1701، واتفاق الطائف. قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع أطلقت أخيرًا حل “أمة واحدة، جيش واحد” للبنان، ونحن نقف إلى جانب الشعب اللبناني.”

