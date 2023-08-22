بارقة أمل تلوح بالأفق.. وشقير يأمل بـ "نهايات سعيدة"

اعتبر رئيس تجمع “كلنا لبيروت” الوزير السابق محمد شقير عبر منصة “إكس”، أنّه “مع إطلاق عملية الحفر في البلوك رقم 9 في ٢٤ آب الجاري، بارقة أمل بدأت تلوح بالأفق”.

شقير أضاف: “كلنا أمل أن تصل إلى النهايات السعيدة باكتشاف كميات تجارية من النفط والغاز، وأن يشكل هذا الحدث التاريخي فجرًا جديدًا للبنان واللبنانيين، يحمل معه الخير والاستقرار الراسخ والمستدام والازدهار والرخاء والبحبوحة”.

مع إطلاق عملية الحفر في البلوك رقم 9 في ٢٤ آب، بارقة أمل بدأت تلوح بالأفق، وكلنا أمل ان تصل الى النهايات السعيدة باكتشاف كميات تجارية من النفط والغاز، وان يشكل هذا الحدث التاريخي فجرا جديدا لبنان واللبنانيين يحمل معه الخير والاستقرار الراسخ والمستدام والازدهار والرخاء والبحبوحة. — Mohamed Choucair (@MohamedChoucair) August 22, 2023