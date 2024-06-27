بارولين استقبل السنيورة ووفداً.. وهذا ما تم بحثه

إستقبل أمين سر دولة الفاتيكان بيترو بارولين في مقر السفارة البابوية في حريصا، عند السادسة من بعد ظهر أمس الاربعاء، الرئيس فؤاد السنيورة على رأس وفد من لجنة متابعة تنفيذ إعلانات الأزهر ووثيقة الأخوة الإنسانية ضم: الوزيرين السابقين الدكتور خاد قباني، والدكتور طارق متري، والنائب السابق الدكتور فارس سعيد، ومحمد السماك والدكتور انطوان قربان والدكتور حارث سليمان وذلك، بحضور السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا.

وأفاد مكنب الرئيس السنيورة الإعلامي في بيان، بأن الرئيس السنيورة “قدّم خلال اللقاء للموفد البابوي مذكرة تبين رؤية الوفد لجوهر المشكلة الراهنة في لبنان وسبل معالجتها، وعرض الرئيس السنيورة وأعضاء الوفد وجهة نظرهم في طرق المعالجة ودور الفاتيكان المميز في هذا الشان”.

فيما أكد الموفد البابوي للوفد “تمسك الفاتيكان والحبر الاعظم بدور لبنان الرسالة وبكونه بلد التسامح والعيش المشترك، وأهمية المثابرة على دعم لبنان لكي يستمر في تاديته لرسالته لابنائه وكذلك في محيطه والعالم”.