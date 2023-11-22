باريس تستبعد شمول الهدنة الحدود مع لبنان.. "الحزب" يلعب لعبة خطرة

بعد زيارة الوفد الوزاري العربي الإسلامي الى فرنسا حيث التقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزيرة الخارجية كاترين كولونا قال مسوؤل في الرئاسة الفرنسية رداً على سؤال “النهار” خلال اتصال جماعي بالصحافة حول ما إذا كانت الهدنة الإسرائيلية الفلسطينية تتضمن أيضاً هدنة على الجبهة اللبنانية أن ليس لديه معلومات عما إذا كانت الهدنة تتضمن الجبهة اللبنانية “إذ إن الهدنة التي قررتها إسرائيل مبنية على تحرير الرهائن فمن المستبعد أن تتوسع الهدنة الى منطقة الحدود الشمالية مع لبنان” .

وأضاف أن “فرنسا على لسان الرئيس ووزيرة الخارجية حذرا “حزب الله” بأنه يلعب لعبة خطيرة فهو يكثف استفزاز اسرائيل فما يتبع ذلك ليس معروفاً وقد أعطت وزيرة الخارجية كاترين كولونا رسالة مباشرة وواضحة لنظيرها الإيراني في جنيف حول ضرورة بقاء لبنان خارج الصراع وأن يكف “حزب الله” عن الاستفزازات التي يقوم بها اليوم لان ذلك مهم جداً لجنوب لبنان وللمنطقة بأجمعها”.