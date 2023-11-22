الأربعاء 8 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 22 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

باريس تستبعد شمول الهدنة الحدود مع لبنان.. "الحزب" يلعب لعبة خطرة

منذ 33 ثانية
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

A A A
طباعة المقال

بعد زيارة الوفد الوزاري العربي الإسلامي الى فرنسا حيث التقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزيرة الخارجية كاترين كولونا قال مسوؤل في الرئاسة الفرنسية رداً على سؤال “النهار” خلال اتصال جماعي بالصحافة حول ما إذا كانت الهدنة الإسرائيلية الفلسطينية تتضمن أيضاً هدنة على الجبهة اللبنانية أن ليس لديه معلومات عما إذا كانت الهدنة تتضمن الجبهة اللبنانية “إذ إن الهدنة التي قررتها إسرائيل مبنية على تحرير الرهائن فمن المستبعد أن تتوسع الهدنة الى منطقة الحدود الشمالية مع لبنان” .

وأضاف أن “فرنسا على لسان الرئيس ووزيرة الخارجية حذرا “حزب الله” بأنه يلعب لعبة خطيرة فهو يكثف استفزاز اسرائيل فما يتبع ذلك ليس معروفاً وقد أعطت وزيرة الخارجية كاترين كولونا رسالة مباشرة وواضحة لنظيرها الإيراني في جنيف حول ضرورة بقاء لبنان خارج الصراع وأن يكف “حزب الله” عن الاستفزازات التي يقوم بها اليوم لان ذلك مهم جداً لجنوب لبنان وللمنطقة بأجمعها”.

    المصدر :
  • المركزية

المزيد من أخبار لبنان

وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري
المكاري: لبنان تقدّم بشكوى ثانية الى مجلس الأمن
دورية إسرائيلية عند الحدود اللبنانية
وزير إسرائيلي يحذر.. هذا الأمر قد يؤدي لحرب في لبنان!
"حماس" تنعى لبنانيين وتركيين في القصف أمس

الأكثر قراءة

استشهاد إعلاميين في قناة الميادين ومواطن في الجنوب
صورة مروعة.. استشهاد إعلاميين في قناة الميادين ومواطن في الجنوب
إيهود باراك
غزة تحت النار
فيديو صادم لإيهود باراك: إسرائيل هي التي "بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء"
عناصر تابعين لحزب الله
كم بلغ عدد قتلى حزب الله منذ اندلاع الاشتباكات في جنوب لبنان؟