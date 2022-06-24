باريس تدعو لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات لتعافي لبنان

دعت وزارة الخارجية الفرنسية، رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي إلى “تشكيل حكومة على الفور، قادرة على تنفيذ تدابير الطوارئ والإصلاحات الهيكليّة اللازمة لتعافي البلاد، وفق ما تمّ التفاوض عليه في نيسان الماضي مع صندوق النقد الدولي”.

ورأت أنّه “بعد أكثر من شهر على الانتخابات النيابية، تتولّى القوى السياسية اللبنانية جميعها، الممثلة في مجلس النواب، المسؤولية”، مشيرة إلى أنه “بالنظر إلى التدهور المستمرّ للأوضاع المعيشية للبنانيين، فإنّ الأمر متروك لممثليهم للعمل بشكل نهائي ومن دون تأخير لخدمة المصلحة العامة”، مجددة تمسّكها بإجراء الانتخابات الرئاسية وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في الدستور اللبناني.

يشار إلى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي حصل نتيجة الاستشارات النيابية الخميس على ترشيح 54 نائبا، فيما حصل منافسه نواف سلام على 25 صوتا، بينما حصل السيد سعد الحريري رئيس الحكومة الأسبق والسيدة روعة الحلاب على صوت واحد لكل منهما، بينما امتنع 46 نائبا عن تسمية أي مرشح.

وجاءت تسمية ميقاتي رئيسا للحكومة في لبنان إنفاذا للدستور، الذي ينص على أن يجري رئيس البلاد استشارات نيابية ملزمة بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، ويسمي الشخص الذي جمع أكبر عدد من أصوات النواب والكتل النيابية رئيسا للحكومة.