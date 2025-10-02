الخميس 10 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 2 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

باريس لم ترَ بعد تطبيقاً لخطّة الجيش.. ولهذا السبب لم يلتقِ عون وماكرون

منذ 10 دقائق
الرئيس جوزاف عون وماكرون

الرئيس جوزاف عون وماكرون

A A A
طباعة المقال

أفادت “النهار” بأن ملف لبنان ومؤتمر دعم الجيش اللبناني سيكونان من ضمن المحادثات التي سيجريها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الذي وصل ليل أمس إلى السعودية ويلتقي نظيره الأمير فيصل بن فرحان.

وقالت مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ”النهار”، إن باريس لم تر بعد تطبيقاً لخطة الجيش اللبناني التي أيدتها الحكومة اللبنانية وأنه ينبغي تنفيذها، علماً أن باريس تدرك أن لبنان يحتاج إلى إمكانات لذلك. ولكن على لبنان ألا ينتظر تعبئة الأسرة الدولية وتنظيم مؤتمر للجيش لتنفيذ الخطة، فيجب على اللبنانيين أن يظهروا تنفيذ الأمور التي التزموا بها.

وما يقلق باريس حالياً أن “حزب الله” لم يطوّر خياراته الاستراتيجية وإنه ما زال في منطق المواجهة. فهناك رهان كبير على صدقية اللبنانيين وفق باريس، لأن هناك ضعفاً تاريخياً من هذا الجانب، فلم يعد هناك أحد مستعد للاستثمار في لبنان إذا لم تتطور الأوضاع بشكل حاسم. ورصيد اللبنانيين في الخارج أصبح منخفضاً جداً، وهذا يفرض اتخاذ قرارات قوية وحاسمة. والجميع قلق لخيارات “حزب الله” واستمراره بموقف المواجهة، ويُنظر إلى هذا الموقف بأنه انتحاري. فالوضع يتطلب تنفيذ قرارات شجاعة. وعن سبب عدم لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس الجمهورية جوزاف عون في نيويورك، أشارت “النهار” الى أنه كانت هنالك محاولات لعقد لقاء لكن برامج كل من الرئيسين لم تُتِح اللقاء.

    المزيد من أخبار لبنان

    فيديو.. غارة صباحية على سيارة على طريق الجرمق وسقوط قتلى و جرحى!
    وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى
    وزير الدفاع يلتقي وزير خارجية البحرين لبحث التعاون و التنسيق الإقليمي
    وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار
    وزير الداخلية يستقبل سفراء ومسؤولين ويبحث شؤون إنمائية وخدماتية

    الأكثر قراءة

    العلم اللبناني
    بعد غزة.. "جايي دور لبنان"!
    قصف ليلي على الجبهة الجنوبية
    تحذير أميركي من تصعيد قد يطال بيروت
    السراي الحكومي
    أقساط المدارس على طاولة مجلس النواب