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باسم مغنية أعطى حكم البراءة لرياض سلامة.. فما هو رأيه بعهد الرئيس عون؟

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2022 10:35 مساءً
الممثل باسم مغنية

الممثل باسم مغنية

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حلّ النجم والممثل باسم مغنية ضيفا على الإعلامي رودولف هلال ضمن برنامج “المجهول” عبر صوت بيروت انترناشونال، واعتبر مغنية انه لا يلتفت لمن يؤذيه ولا يردّ عليه.

أمّاً سياسياً، كشف انه يتابع الاوضاع الراهنة، وهو سعيد باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، قائلا ان لبنان مستفيد على كل الجهات من هذا الاتفاق. وشدد على انه لا يعتقد سيحصل سلام بين لبنان واسرائيل من دون استرجاع حقوق الأهالي أي حق العودة للفلسطينيين، وأكد انه ضد التوطين.

وعن عهد الرئيس ميشال عون، رأى مغنية أن ما حصل في لبنان لا يتحمله شخص واحد فقط بل المنظومة السياسية كلها.

ولفت الى ان الشعب من اختار السياسيين، معتبرا انه حتى الآن التغييريين لم يفعلوا أي شيء، مضيفا ان البعض منهم يريد فعلا التغيير.

وشدد على انه مع الدولة المدنية في لبنان، ومع كفّ رجال الدين في السياسة، وان يكون الزواج المدني اجباري، والزواج الديني اختياري. وأوضح انه ضد تقسيم المناطق بحسب الطوائف.

أمّا فنياً، قال مغنية انه يساوم على كل شيء إلا الدور الذي سيلعبه، معتبرا ان الأجر مهم جدا. واوضح ان مسلسل “للموت” والدور الذي قام به كان من أهم الاعمال الدرامية في العالم العربي هذه السنة. ورأى ان نجاح كل عمل هو النص، الاخراج والانتاج والممثلين يكملون هذا النجاح فيما بعد.

واعتبر ان الممثل يجب ان يكون حقيقي حين يمثل، وان لا يكون متصنعاً. وأضاف انه عندما تصبح السوشيال ميديا أساس بالنسبة للممثل يصبح بعيدا عن المهنة.

كما وشدد على ان الدراما اللبنانية لا تنتهي ولو كان المسلسل ضعيفاً فالناس تشاهده.

وفي الفقرة الاخيرة، حكم مغنية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بالبراءة قائلا لا احكم عليه حتى تثبت ادانته. واعتبر ان هناك تشرذم كبير في العلاقة بين نواب التغيير.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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