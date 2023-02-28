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باسيل: أكثر من 3 مليار دولار حُوّلوا إلى الخارج

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 28 - فبراير - 2023 2:57 مساءً
النائب جبران باسيل

النائب جبران باسيل

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أشار رئيس “التيار الوطنيّ الحرّ” النائب جبران باسيل، إلى أنّ “الأموال المحوّلة إلى الخارج تفوق مبلغ الـ3 مليار دولار الذي سنحصل عليه من صندوق النقد الدولي”، مشيراً إلى أنّ “هناك جهات حوّلت مئات ملايين الدولارات خلال فترة إقفال المصارف في 17 تشرين الأول 2019”.

وأضاف في تصريح من مجلس النواب: “وصل إلينا مرسوم من الحكومة تشوبه شوائب دستورية عديدة، وأبرزها أنه لا يحمل كل تواقيع الوزراء ورفضنا بحثه في اللجان المشتركة قبل تصحيح الشوائب”، معتبرًا أنّ “غياب رئيس الجمهورية لا يُبرّر الاستخفاف في التعاطي ويجب أن نذهب إلى حوار لانتخاب رئيس جديد بأسرع وقتٍ مُمكن كي ينتظم عمل المؤسسات”.

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