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باسيل أمام وفد أوروبي: المسيحيون في لبنان هم أهل الأرض

منذ ساعة واحدة
جبران باسيل

جبران باسيل

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استقبل رئيس “التيار الوطنيّ الحرّ” النائب جبران باسيل النائب الأوروبي نيكولا بِي نائب رئيس كتلة Reconquête في البرلمان الأوروبي مع وفد مرافق وجرى البحث في الأوضاع اللبنانية عامة وفي أوضاع المسيحيين في لبنان والشرق.

واكد باسيل للوفد الأوروبي أن المسيحيين في لبنان والمنطقة هم أهل الأرض ومتجدرون فيها وما يعنيهم هو أن يطبقوا الرسالة التي وجدوا لأجلها والقائمة على التواصل والتعاون مع جميع أبناء المنطقة.

‏بدوره أكد النائب الأوروبي على ضرورة أن تدعم أوروبا وفرنسا استقرار لبنان معتبرًا أنّ النزوح بات يشكل خطرًا وجوديًا على هذا البلد وعامل عدم استقرار يهدد أوروبا.

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