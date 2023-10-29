الأحد 14 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 29 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

باسيل: أميركا وإيران وحزب الله لا يُريدون توسيع الحرب

منذ 25 ثانية
جبران باسيل

جبران باسيل

A A A
طباعة المقال

رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أن عملية طوفان الأقصى التي بدأت في 7 أكتوبر، غيّرت المنطقة مهما كانت الخسائر على “إسرائيل” التي بدأت مع انسحابها من جنوب لبنان في العام 2000، وتكرست في حرب تموز عام 2006.

وسأل باسيل عبر LBCI: لو لم يكن لدينا مقاومة في جنوب لبنان، ماذا كانت فعلت إسرائيل فينا؟

وأشار إلى ألاّ حل للقضية الفلسطينية إلا بإقامة الدولتين، لافتًا إلى أنّ المشكلة التي قد نصل إليها هي أن قسمًا من الشعب الفلسطيني لم يعد يقبل بحل الدولتين بعد نشوة 7 أكتوبر.

وقال: “أميركا لا تريد توسيع الحرب وحزب الله وإيران لا يُريدون توسيع الحرب، وحتى اليوم العملية مضبوطة وضمن قواعد الاشتباك”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
    جعجع: لبنان كلّه يكون في أمان إذا التزم "الحزب" بالقرار 1701
    مطار رفيق الحريري الدولي
    إحباط محاولة إدخال كوكايين عبر المطار
    سمير جعجع
    بعد يوم انتخابي.. جعجع رئيسًا لـ "القوات" وعدوان نائبًا له

    الأكثر قراءة

    الجمعية العامة للأمم المتحدة
    دولة عربية امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة.. ما السبب؟
    عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
    طوفان الأقصى
    بعد توغل بري إسرائيلي.. حماس تتوعد باستخدام "القوة الكاملة"
    الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان
    طوفان الأقصى
    الإعلامي البريطاني "بيرس مورغان" يسخر من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي