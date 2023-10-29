باسيل: أميركا وإيران وحزب الله لا يُريدون توسيع الحرب

رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أن عملية طوفان الأقصى التي بدأت في 7 أكتوبر، غيّرت المنطقة مهما كانت الخسائر على “إسرائيل” التي بدأت مع انسحابها من جنوب لبنان في العام 2000، وتكرست في حرب تموز عام 2006.

وسأل باسيل عبر LBCI: لو لم يكن لدينا مقاومة في جنوب لبنان، ماذا كانت فعلت إسرائيل فينا؟

وأشار إلى ألاّ حل للقضية الفلسطينية إلا بإقامة الدولتين، لافتًا إلى أنّ المشكلة التي قد نصل إليها هي أن قسمًا من الشعب الفلسطيني لم يعد يقبل بحل الدولتين بعد نشوة 7 أكتوبر.

وقال: “أميركا لا تريد توسيع الحرب وحزب الله وإيران لا يُريدون توسيع الحرب، وحتى اليوم العملية مضبوطة وضمن قواعد الاشتباك”.