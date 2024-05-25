باسيل: إن شاء الله يأتي اليوم الذي يقرّ فيه قانون كشف حسابات وأملاك القائمين

كتب رئيس حزب “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، اليوم السبت، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “تقدّمنا من الرئيس برّي بطلب خطّي لعقد جلسة تشريع ضرورة متخصّصة بالقوانين المتعلّقة بالنزوح والسوريين الموجودين بطريقة غير شرعية على الأراضي اللبنانية، ونحنا بالتكتل متقدّمين بست قوانين، اذا تمّ اقرارهم، يعالجوا كل المخالفات الواقعة عليهم ويؤدّوا الى تسريع عودتهم الى سوريا، ويمكّنوا البلديات مادياً من المساهمة الفعالة في هذه العودة”.

وأضاف باسيل، “كذلك، اكّدنا مجدّداً وابدينا استعدادنا للمشاركة بعدها، وبأسرع وقت، بجلسة تشريع ضرورة متخصّصة بالقوانين الاصلاحية المتعلّقة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومعالجة الفجوة المالية واقرار الكابيتل كونترول ورفع السرية المصرفية واستعادة الأموال المحوّلة للخارج وتوزيع الخسائر واعادة متدرّجة لأموال المودعين وصولاً للصندوق الائتماني”.

وتابع، “وإن شاء الله، يأتي اليوم الذي يقرّ فيه قانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامّة لنتمكّن من إسترداد كل الأموال المنهوبة”.

وختم باسيل، “قلت بعدها لأن هكذا جلسة بحاجة لنقاش عميق وتحضير جدّي وسريع لكي تنجح وينجح الاصلاح”.