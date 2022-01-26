باسيل: الانتخابات لن تغير التوزع الطائفي ولن يكون هناك تغييرات جذرية

أشار رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل إلى أنه “من المؤسف أن الرئيس سعد الحريري قرّر العزوف عن السياسة”، قائلًا إن “غيابه سيفتح مجالًا للتطرّف”.

وأضاف لـ”روسيا اليوم”: “هناك مجموعة من الظروف الداخلية والخارجية أثرت على قراره وكان مطلوب منه قيام حرب أهلية ورفضه هذا الطلب أدى الى اتخاذ هذا القرار”.

وقال باسيل: “نرفض الفراغ الذي سيحدثه قرار الحريري ويجب معالجته من خلال الاحتضان الكامل وترك الطائفة السنية لتختار وعدم فرض أي مكوّن عليها”.

ولفت باسيل إلى أن ” الانتخابات هي استحقاق أصبح أمامنا والنتيجة قد تقدم تغيرا في بعض المناطق ولكنّها لن تغير التوزع الطائفي ولن يكون هناك تغييرات جذرية”، مشددًا على ضرورة “القيام باصلاحات داخلية بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية بدءاً من الانتخابات النيابية”.

وتطرق باسيل إلى ملف الموازنة قائلًا: “على الموازنة ان تكون جزءا من خطة التعافي، التي قد تحقق الاصلاحات المطلوبة. والموازنة الحالية هي رقمية لا تعكس الوضع الحالي وعلى الحكومة ومجلس النواب ان يجريا تعديلات عليها لتشبه الواقع اكثر”.