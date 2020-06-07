باسيل: التربية المدنية أساس ونظامنا الحالي يولّد الأزمات… والدولة المدنية هي الخلاص

جبران باسيل
جبران باسيل

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غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر “تويتر”، قائلاً: “احترام الآخر التزام اخلاقي وقبول الآخر احترام للذات. التربية المدنية أساس، واحترام المشاعر والمعتقد مقدّس. نظامنا الحالي يولّد الأزمات، وتطويره واجب.

وأضاف، “تبقى الدولة المدنية هي الخلاص”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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