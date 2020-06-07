باسيل: التربية المدنية أساس ونظامنا الحالي يولّد الأزمات… والدولة المدنية هي الخلاص
غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر “تويتر”، قائلاً: “احترام الآخر التزام اخلاقي وقبول الآخر احترام للذات. التربية المدنية أساس، واحترام المشاعر والمعتقد مقدّس. نظامنا الحالي يولّد الأزمات، وتطويره واجب.
وأضاف، “تبقى الدولة المدنية هي الخلاص”.
احترام الآخر التزام اخلاقي وقبول الآخر احترام للذات. التربية المدنية أساس، واحترام المشاعر والمعتقد مقدّس. نظامنا الحالي يولّد الأزمات وتطويره واجب…
وتبقى الدولة المدنية هي الخلاص GB
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) June 7, 2020
المصدر صوت بيروت إنترناشونال