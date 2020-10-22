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باسيل: التكليف مشوب بنقص تمثيلي.. وأعادنا الى زمن الوصاية السورية

منذ ساعة واحدة
جبران باسيل

جبران باسيل

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أعلن النائب جبران باسيل باسم تكتل “لبنان القوي” أن موقف التيار بعدم تسمية أحد لرئاسة الحكومة معروف ومُعلن منذ فترة لأنّنا مع حكومة إصلاح من اختصاصيين من رئيسها ووزرائها وتكون مدعومة سياسياً وجوهر المبادرة الفرنسيّة كذلك.

وأضاف باسيل أنه وبعد تسمية الحريري صرنا امام حكومة تكنو سياسية ولم نفكّر ابدا بنزع الميثاقية عن التكليف ومشاركتنا اليوم لا تطرح اشكالية في الميثاقية لكن طبعا التكليف مشوب بنقص تمثيلي وبرقم هزيل وهذا ما لا يمكن التغاضي عنه واعادتنا الى زمن الوصاية السورية

وقال باسيل: بعد ان يحدد الحريري معايير التشكيل الذي يجب ان تكون موحّدة في حكومة تكنو-سياسية نحدد موقفنا من التأليف، وموقفنا نابع دائماً في عمليّة تأليف الحكومات من معايير واحدة والميثاقية تكون بأساس التشكيل

وتابع باسيل قائلاً: أن الظروف أفضت إلى أنّ هناك مرشحاً واحداً يطرح نفسه وهو غير اختصاصي وسياسي بامتياز لذلك قررنا عدم تسميته وعدم تسمية أحد أيضاً

وختم قائلاً: موقفنا سياسيّ ولا خلفيات شخصيّة له إطلاقاً فالمنحى الشخصي يقرّبنا ولا يُبعدنا وحصل تحوير لموقفنا في الإعلام

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