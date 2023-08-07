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باسيل: القعدة على كرسي الحكم أصعب بكتير من القعدة بسجن الظلم

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 7 - أغسطس - 2023 2:56 مساءً
جبران باسيل

جبران باسيل

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كتب رئيس “التيار الوطني الحر “النائب جبران باسيل عبر منصة “اكس”:

“7 آب هو النهار يلّي توقّفنا فيه لأننا كنا عم نطالب بحرية وسيادة واستقلال لبنان، واتُّهمنا فيه اننا عملاء إسرائيل!

7 آب هو نهار منتطلّع فيه لورا بكلّ فخر واعتزاز، وهو نهار منتطلّع فيه لقدّام بأمل ليتعلّموا شبابنا شو معناه.

ليتعلّموا انو ما في ظلم بيدوم، وما في حق الاّ ما بيرجع وبينتصر، وانّو الظلم والتنمّر يلّي تعرّض له تيارنا عم يزول (وخاصةً بموضوع الفساد)، وانّو الايمان بالقضية والثبات بالتيار والوطن بيخلّونا ننتصر، ونفكّك منظومة الفساد تباعاً بعد سقوط ركنها المالي… شو كانت حلوة هيديك الأيام بنضالها ونقاوتها…

كلّ عمري قول: القعدة على كرسي الحكم اصعب بكتير من القعدة بسجن الظلم!

التيار وين ما قعد ووين ما كان، رح يستمرّ بنضال 7 آب هو العنوان، ليكون في دولة بلبنان”.

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