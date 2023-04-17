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باسيل: التيار يُضحّي للصالح العام.. و"أسهل شي مقاطعة الجلسة"

منذ دقيقة واحدة
جبران باسيل

جبران باسيل

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غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه الخاص على “تويتر” سائلًا: “ليش دايمًا التيار بيضحّي للصالح العام بوقت المزايدين والشعبويين بيكذبوا ويستفيدوا”.

باسيل أضاف: “إذا قاطعنا الجلسة، شو بيعملوا بالفراغ البلدي والاختياري، القوات والميقاتي ووزير داخليته والمرجعيات، لمّا بعد ما في تسجيل لأي ترشيح؟! أسهل شي مقاطعة الجلسة والمشاركة بحفلة الكذب. شو رأيكم”؟

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