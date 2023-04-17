باسيل: التيار يُضحّي للصالح العام.. و"أسهل شي مقاطعة الجلسة"

غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه الخاص على “تويتر” سائلًا: “ليش دايمًا التيار بيضحّي للصالح العام بوقت المزايدين والشعبويين بيكذبوا ويستفيدوا”.

باسيل أضاف: “إذا قاطعنا الجلسة، شو بيعملوا بالفراغ البلدي والاختياري، القوات والميقاتي ووزير داخليته والمرجعيات، لمّا بعد ما في تسجيل لأي ترشيح؟! أسهل شي مقاطعة الجلسة والمشاركة بحفلة الكذب. شو رأيكم”؟

ليش دايماً التيار بيضحّي للصالح العام بوقت المزايدين والشعبويين بيكذبوا ويستفيدوا؟ اذا قاطعنا الجلسة، شو بيعملوا بالفراغ البلدي والاختياري، القوات والميقاتي ووزير داخليته والمرجعيات، لمّا بعد ما في تسجيل لأي ترشيح؟! اسهل شي مقاطعة الجلسة والمشاركة بحفلة الكذب. شو رأيكم؟! GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) April 17, 2023