باسيل: الشيخ بشير استشهد دفاعاً عن لبنان الكبير الواحد الموحّد

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2025 4:54 مساءً
النائب جبران باسيل

كتب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عبر “اكس”:

“جبالنا حملت الصليب من اكثر من 1700 سنة، وكل سنة منذكر بـ 14 ايلول معنى الصليب ومجده، ومن سنة 82 منذكر بحزن إستشهاد الشيخ بشير يلّي سقط دفاعاً عن لبنان الكبير الواحد الموحّد. منأكد انو صليب الايمان والتسامح بيبقى شامخ على جبالنا ومنبقى متجذرين بأرضنا. كلّ عيد صليب ولبنان بخير”.

