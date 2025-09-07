الأحد 15 ربيع الأول 1447 ﻫ - 7 سبتمبر 2025 |
باسيل: العودة إلى إنجاز السدود أمر حتمي لأنه لا حل لأزمة المياه بدونها

منذ 5 دقائق
النائب جبران باسيل

أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، خلال كلمة له في بقعتوتة، أنّ “لبنان سيبقى عصياً على الإلغاء”، مشدداً على رفض أي فكر أحادي وداعياً إلى القبول بالآخر والعيش المشترك.

وقال باسيل: “لبنان يتسع لجميع الأعلام ولكل أبنائه معاً، ولا يجب أن تكون هناك مشكلة إذا حضرنا إلى كسروان، فنحن لا نحب المشاكل بل نعمل على حلها، وكسروان يجب أن تبقى مفتوحة للجميع، كما يفتح تمثال حريصا ويسوع الملك ذراعيهما”.

وفي ملف السدود، أشار إلى أنّ “أحد الأحزاب جعل من معارضة السدود عقيدة له فأوقفها”، مؤكداً أنّ سد شبروح ساهم في ريّ كسروان، وسد بقعتوتة لريّ المتن، فيما كان سد بسري سيخدم صيدا وجزين والشوف وعاليه وبيروت. ولفت إلى أنّ هذه المشاريع أنجزت دراساتها شركات دولية وليست التيار الوطني الحر، مضيفاً أنّ “العودة إلى إنجاز السدود أمر حتمي، لأنه لا حل لأزمة المياه بدونها”.

وتساءل باسيل: “الآن جاء دور من هم في موقع المسؤولية، فماذا سيقولون للناس العطشى؟”، معتبراً أنّ “من أخذ المال ورغيف الخبز من الناس في الحرب، يأخذ اليوم المياه والكهرباء منهم في السلم”.

وختم محمّلاً مسؤولية الحرمان لمن عرقل المشاريع منذ 15 عاماً رغم مشاركتهم في مجلس النواب والحكومات المتعاقبة.

