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باسيل: الغارقون بحقدهم يريدون أن يبقى لبنان بالعتمة

منذ 9 دقائق
جبران باسيل

جبران باسيل

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غرد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عبر حسابه على “تويتر”:

“اليوم ذكرى إعلان لبنان الكبير، و اللبنانيين ما بيحتفلوا فيه لأن بعضهم مختلفين على معناه، ومنهم بيريدوا صغير مش كبير . صار وقت نتفق على نظام جديد لوطن واحد.

الغرقانين بحقدهم بيريدوا يبقى لبنان بالعتمة، وما بريدوا لا رئيس قوي ولا دولة قوية، ولا قادرين يقدموا شي ايجابي لبكرا، نحنا حاملين مشروع كامل بالسياسة والاقتصاد، بس ما قادرين ننفذه وحدنا.

‏أنزعوا الحقد عنكم، و خلينا “نجمع” على مشروع خلاص للبنان الكبير”.

 

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