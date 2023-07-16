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باسيل الغاضب يغرد: "ما حدا يربحنا جميلة"!

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 16 - يوليو - 2023 6:05 مساءً
جبران باسيل

جبران باسيل

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غرد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر “تويتر”:

“وجودنا ندين فيه لأجدادنا ولشهداءنا ومناضلينا، نحافظ عليه من خلال كرامتنا أولاً ودورنا تانياً؛ ما حدا يربّحنا جميلة بوطننا، هو عصيّ على كل انتداب او وصاية او احتلال، وهو حيّ بصمود شعبه… على فكرة، اي تدخل خارجي مرحّب فيه ليساعدنا، ومرفوض اذا بدّو يفرض علينا خيارات لمصلحته؛ واي حوار مرغوب اذا من وراه نتيجة سريعة، ومرذول اذا كان لإضاعة الوقت وما كان مربوط بأجندة واضحة وبزمن محدّد والأهمّ بجلسة انتخاب بنهايته شو ما كانت نتيجته… اذا نجح، الجلسة بتجسّد التفاهم، واذا فشل، فديمقراطية التصويت بتحسم الخلاف”.

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