باسيل: المنظومة السياسية تستخدم الحكومة لفرملة القضاء

على وقع المواجهة المستجدة بين القضاء والمصارف في الأيام الماضية، غرّد رئيس “التيار الوطني الحر”، النائب جبران باسيل عبر “تويتر”، قائلا: “المنظومة السياسية تهب مجدداً لحماية المنظومة المالية، وهالمرة باستخدام الحكومة لفرملة القضاء”.

وتابع: “لو قبلتو معنا وأقرّيتو خطة التعافي وقوانين منع تهريب الأموال لبرا ودفع أموال الناس، ما كنتو وضعتو المصارف امام هيك أحكام قضائية، ولا وضعتو الناس أمام واقع ابتزازهم بمعاشاتهم فوق ودائعهم”.

المنظومة السياسية تهب مجدداً لحماية المنظومة المالية، وهالمرة باستخدام الحكومة لفرملة القضاء.لو قبلتو معنا واقرّيتو خطة التعافي وقوانين منع تهريب الاموال لبرا ودفع اموال الناس،ما كنتو وضعتو المصارف امام هيك احكام قضائية، ولا وضعتو الناس امام واقع ابتزازهم بمعاشاتهم فوق ودائعهم GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) March 19, 2022

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قصر بعبدا عن توافقه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السرايا والتي سيحضرها مدعي عام التمييز غسان عويدات لبحث آخر التطورات في هذا الإطار .