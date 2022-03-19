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باسيل: المنظومة السياسية تستخدم الحكومة لفرملة القضاء

19 - مارس - 2022
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على وقع المواجهة المستجدة بين القضاء والمصارف في الأيام الماضية، غرّد رئيس “التيار الوطني الحر”، النائب جبران باسيل عبر “تويتر”، قائلا: “المنظومة السياسية تهب مجدداً لحماية المنظومة المالية، وهالمرة باستخدام الحكومة لفرملة القضاء”.

وتابع: “لو قبلتو معنا وأقرّيتو خطة التعافي وقوانين منع تهريب الأموال لبرا ودفع أموال الناس، ما كنتو وضعتو المصارف امام هيك أحكام قضائية، ولا وضعتو الناس أمام واقع ابتزازهم بمعاشاتهم فوق ودائعهم”.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قصر بعبدا عن توافقه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السرايا والتي سيحضرها مدعي عام التمييز غسان عويدات لبحث آخر التطورات في هذا الإطار .

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