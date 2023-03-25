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باسيل: انتظرونا بحسب التوقيت العالمي.. وليس بحسب توقيتهم

منذ 18 دقيقة
النائب جبران باسيل

النائب جبران باسيل

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غرد النائب جبران باسيل عبر حسابه الخاص على تويتر كاتبًا:

“انتظرونا غدًا في المؤتمر الوطني الثامن للتيار بحسب التوقيت العالمي الصيفي الجديد، وليس بحسب توقيتهم”.

يشار إلى أنّ الجدل لا يزال قائمًا حول قرار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بتأجيل العمل بالتوقيت الصيفي، حيث انقسمت مواقف المؤسسات والمدارس والجامعات ما بين الالتزام بالقرار وبين الإصرار على تقديم الساعة اعتبارًا من منتصف هذه الليلة.

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