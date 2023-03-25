باسيل: انتظرونا بحسب التوقيت العالمي.. وليس بحسب توقيتهم

غرد النائب جبران باسيل عبر حسابه الخاص على تويتر كاتبًا:

“انتظرونا غدًا في المؤتمر الوطني الثامن للتيار بحسب التوقيت العالمي الصيفي الجديد، وليس بحسب توقيتهم”.

جبران باسيل من مؤتمر ASK GEBRAN:

انتظرونا غداً في المؤتمر الوطني الثامن للتيار بحسب التوقيت العالمي الصيفي الجديد، وليس بحسب توقيتهم. — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) March 25, 2023

يشار إلى أنّ الجدل لا يزال قائمًا حول قرار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بتأجيل العمل بالتوقيت الصيفي، حيث انقسمت مواقف المؤسسات والمدارس والجامعات ما بين الالتزام بالقرار وبين الإصرار على تقديم الساعة اعتبارًا من منتصف هذه الليلة.