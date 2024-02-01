باسيل: انفتاحتنا وتجذرنا هما شكل من أشكال صمودنا

استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اليوم الخميس، وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو على رأس وفد من البرلمان الهنغاري.

وقال باسيل بعد لقائه وزير الخارجية الهنغاري: “لا ننسى مساهماته لترميم الكنائس ونشكره على المشاريع، ولا ننسى المواقف السياسية تجاه النزوح والإرهاب والوجود المسيحي الحر”.

وتابع “متفقون على أن التطرف العنفي شكل من أشكال رفض الآخر ومتفقون على أن التنوع ميزة البشر”.

ولفت الى أن “وطننا ومنطقتنا منبع الأديان ومكان واسع للتنوع وأي مس به هو مس بالمنطقة وبالطبيعة البشرية”.

وأشار الى أن “انفتاحتنا وتجذرنا هما شكل من أشكال صمودنا والمنطقة تتسع لكل الأديان ليعيشوا بأمان وسلام”.

وتابع باسيل، “للبنان والدول العربية الحق بالتمتع بالحرية والسيادة، وللفلسطينيين الحق بدولتهم بحسب الشرائع الدولية والإنسانية وهذا يعطى لهم بملء إرادتهم وأي مداخلات من خارج المنطقة يجب أن تكون قائمة على الأمن والإستقرار والحقوق”.