باسيل: ايقاف سد جنة هو واحد من المظالم التي حلّت على لبنان

أشار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في كلمة القاها خلال فطور اقيم على شرفه في قرطبا الى ان “ايقاف سد جنة هو واحد من المظالم التي حلّت على لبنان”.

ولفت الى ان “دراسة هذا المشروع معدة منذ ١٩٥٤ والى أنه ليس مشروعا للتيار بل هو مشروع مدروس ويهم لبنان ويروي ساحل جبيل والمتن ويصل الى بيروت”.

واضاف: “بسد جنة نتحدث عن 100 مليون متر مكعب من المياه، وكل ما قمنا به هو ان هناك مؤسسة مياه بيروت تستطيع ان تقوم به من دون ان تكلف خزينة الدولة”. كلفة السد 255 مليون دولار وصرف فيه ثلث المبلغ، وهذا السد كان الأكبر وقيمة السد ليس فقط بالمياه بل بتوليد ١٠٠ ميغاوات كهرباء فقط بكلفة ٤٥ مليون دولار لجبيل، وقد تم ايقافه بالمماطلة وبعدها أتت ١٧ تشرين واوقفت العمل بالكامل، وهكذا حصل مع كل السدود”.

واكد ان “اخصامنا السياسيين أوقفوا مشاريع المياه وحرموا اللبنانيين منها. الحزب الذي تقوم سياسته على أنه ضد السدود اكتشف انه لا يمكن تأمين المياه من دون السدود والآن يريد اكمال هذه المشاريع”.

وتابع: “مياه مؤسسة مياه بيروت هي الوحيدة التي أمنت الاكتفاء الذاتي لكن مديرها وضعوه بالتصرف. و اذا ساروا بمشاريعنا مشكلة واذا لم يسيروا مشكلة وهم لا يفعلون شيئاً، ثم ينشئون لجنة دولية لدراسة المشاريع ولا يحصل شيء”. وأكد ان “المشكلة الاسياسية هي بالنظام السياسي وبالتفكير السياسي ذلك انه وعوضا عن ان يعملوا وينجزوا يفكرون كيف سينالون منا””.

وكان سبق الفطور زيارة الى مبنى بلدية قرطبا حيث رحب به رئيس البلدية فادي مارتينوس، مشدداً على ان التفاهمات بين المكونات اللبنانية مهم على ان يعمل الجميع يداً واحدة من اجل خير لبنان.

بعدها تحدث باسيل: “عبرك برهنا اننا على استعداد على التعاون مع غيرنا والبرهان هو التوافق بالبلدية والاتحاد. ومن اليوم الأول قلنا لك نحن معك ونقبل ان يكون غيرنا معك، فالتنافس ليس خطأ “.

وأضاف: “أدرك ان هناك خوفاً من الغد وهو مشروع وعلى ابواب الانتخابات نحتاج الى الوعي والمسؤولية، والانتخابات تمر ولكن لا نستطيع ان تطيح بالبلد ونتمنى ان نحافظ معك ومع الخيرين على قرطبا”.