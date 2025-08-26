الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
باسيل بحث مع السفير البلجيكي في المستجدات وسبل تعزيز التعاون الثنائي

منذ 33 ثانية
آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2025 12:29 مساءً
استقبل رئيس”التيار الوطني الحر “النائب جبران باسيل السفير البلجيكي في لبنان السيد أرناوت باولس، يرافقه السكرتير الأول في السفارة، السيد بيار-لوي رونار، وذلك بحضور نائب رئيس التيار للعلاقات مع الأحزاب الخارجية الدكتور ناجي الحايك، ومسؤول ملف العلاقات الخارجية الدكتور طارق صادق.

وافادت اللجنة المركزية للإعلام في التيار بانه جرى خلال اللقاء “التداول في آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية، إضافة إلى مناقشة سبل تفعيل التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة الشعبين اللبناني والبلجيكي”.

كما أكد الجانبان ” أهمية القواسم التاريخية والثقافية المشتركة التي تجمع بين لبنان وبلجيكا، وضرورة تعزيز الحوار والتنسيق في مختلف المجالات”.

