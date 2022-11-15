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باسيل: من كان عاصيًا على القضاء بات عاصيًا على المجلس النيابي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 15 - نوفمبر - 2022 1:51 مساءً
النائب جبران باسيل

النائب جبران باسيل

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اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب “جبران باسيل” أنّ هناك تعمّدًا لعدم اقرار قانون الكابيتال كونترول، خدمة لصالح بعض اصحاب النفوذ والمصارف والبنك المركزي، مشيرًا الى أنّ هناك مصارف لا تزال تقوم بتحويلات مالية الى الخارج حتى يومنا هذا بحجة أن لا قانون يمنعها.

كلام باسيل جاء بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة لاستكمال بحث قانون “الكابيتال كونترول”، حيث قال إنّ ما يحصل اليوم مهزلة، وكل النقاشات تُظهر ألا نية لإقرار القانون.

في السياق، رأى أنّ هناك شخصًا خارقًا لكل الاحزاب وعاصيًا على القضاء والامن في السابق، واليوم بات عاصيًا على المجلس النيابي.

وأضاف: “نحن أقلية وهناك أكثرية حاكمة في المجلس النيابي لا تريد إقرار “الكابيتال كونترول”، يسمّونهم أحزاب المصارف. واليوم أصبح الاحتياطي 10.3 مليار “حدا بيعرف كيف نزل الاحتياطي؟ ما حدا بيعرف! راح عالتحاويل؟”.

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