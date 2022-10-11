باسيل سلّم الراعي ورقة الأولويات الرئاسية: هذه أولويّتنا

سلّم رئيس” التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي نسخة من ورقة الأولويات الرئاسية التي كان حددها في مؤتمره الصحافي الأخير.

وقال باسيل بعد لقائه ووفدا من تكتل “لبنان القوي” البطريرك الراعي: “سنبدأ بعد هذه اللقاءات بالاتصال بالكتل النيابية والأفرقاء لعرض هذه الورقة الرئاسية عليهم ولنقاش ما نتوخى من العهد المقبل والرئيس المقبل وهذا الأمر يسهل الوصول للتوافق”.

اضاف: “لا يمكن القول انّنا لا نريد الفراغ وفي الوقت عينه لا نريد التفاهم مع أحد، وأولويّتنا في الأسابيع المقبلة هي انتخاب الرئيس فهو يجنّبنا زيادة المآزق والأزمات”.