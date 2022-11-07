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باسيل: عدد من المصارف لا يزال يحوّل أموالًا للخارج باستنسابية

منذ 34 دقيقة
النائب جبران باسيل

النائب جبران باسيل

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لفت رئيس التيّار الوطني الحر النائب “جبران باسيل” إلى “أننا كتكتّل نتهم بأن هناك إرادة سياسية بعدم إقرار قانون الكابيتال كونترول، وإذا كان الجميع مستعدّين فلنقره اليوم”.

وأضاف خلال جلسة مشتركة للجان النيابية: “القانون مضى عليه ثلاث سنوات وشهر وكان يجب أن يقر منذ ذلك الحين ولم يقر! فماذا نريد برهاناً أكثر من ذلك على ما أقول؟”.

وإذ قال: “ليس صحيحاً أن الغاية من إقراره لم تعد موجودة”، أكّد باسيل مجددًا “أنّ هناك عدداً من المصارف لا يزال يحوّل أموالاً للخارج باستنسابية واعتباطية ولأصحاب نفوذ”.

كذلك، اعتبر أنه “بما أن هذا الأمر كلّنا نعرفه فمن الضروري إقرار القانون”.

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