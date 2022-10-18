باسيل: عدم تشكيل الحكومة سيؤدي إلى فوضى دستورية

رأى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أنّه “سيكون عملاً مجنونًا إذا لم يشكّل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس عون”.

وعن احتمال تولي الحكومة زمام الأمور بمجرد مغادرة عون للسلطة، قال باسيل لوكالة “أسوشييتد برس” في مقابلة في مكتبه: “لا نحتاج بالإضافة إلى أزمتنا المالية والاقتصادية إلى أزمة سياسية تقسم الناس حول كيفية التعامل مع الحكومة”. وأضاف أن “عدم تشكيل الحكومة سيؤدي إلى فوضى دستورية”.

وأضاف: “لن نقبل أن تدير مثل هذه الحكومة البلاد”، قائلاً: “هذه حكومة لم تفز بالثقة وتفتقد للشرعية الدستورية”.

وعن اتفاق الترسيم، قال باسيل: “على الرغم من أن هذا الاتفاق ليس عملية تطبيع مع إسرائيل، إلا أنه يساعدنا، كما تعلم، على استعادة المزيد من الاستقرار في المنطقة حيث نحتاج إلى جذب المستثمرين”، مضيفا أن “المعادلة التي أقيمت بقوة حزب الله هي التي ساعدت”.

واعتبر باسيل أنه “عصر الغاز ولا ينبغي أن يكون لبنان خارجه”، مضيفا أن الطلب على الغاز حول العالم الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا منذ أواخر شباط ساعد في إبرام الصفقة.

وقال: “حصلنا بوضوح على ضمانات من الولايات المتحدة وكذلك من فرنسا وتوتال بأنه بمجرد الانتهاء من الترسيم ستبدأ توتال بصفتها مشغل البلوكات أنشطتها البترولية قبالة سواحل لبنان.”