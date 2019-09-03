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باسيل على لائحة العقوبات الاميركية

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كشفت اوساط نيابية عن ان ملف العقوبات الاميركية كان حاضرا في المحادثات التي اجراها رئيس الحكومة سعد الحريري مع وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، والى جانب القسم المعلن من هذا الملف، سواء على لسان الحريري او بومبيو، أفادت هذه الاوساط ان رئيس الحكومة طرح ما يجري تداوله من أسماء شخصيات رسمية سيجري إدراجها على لائحة العقوبات بتهمة التعامل مع حزب الله الذي تصنّفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وأشارت عبر “النهار”، إلى ان من بين هذه الاسماء وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، لافتة الى ان الحريري شرح للمسؤول الاميركي التداعيات السلبية التي سيفضي اليها قرار واشنطن إدراج اسم باسيل على لائحة العقوبات، ليس لناحية الضرر الذي سيلحق بهذا الوزير شخصيا فحسب، بل بعمل الحكومة التي يترأسها الحريري.

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وأضافت ان الحريري أبدى قلقا بالغا على مصير الحكومة في حال وصول سيف العقوبات الاميركية الى وزير بارز جدا لصلته المباشرة برئيس الجمهورية ميشال عون، متسائلا عن كيفية المضي بعمل الحكومة في ظل الواقع الجديد الذي سيؤول اليه باسيل؟

 

المصدر النهار

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