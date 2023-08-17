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باسيل عن بدء التنقيب: وعدُنا للّبنانيين أن نواصل العمل بلا كلل

منذ 3 دقائق
جبران باسيل

جبران باسيل

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اعتبر النائب جبران باسيل على منصة “إكس”، انّ “من محاسن الصدف أن يبدأ التنقيب عن الغاز في البلوك رقم 9 في 17 آب، نفس التاريخ الذي أقرّ فيه سنة 2010 قانون الموارد البترولية في المياه اللبنانية”.

باسيل أضاف: “13 سنة ونحن نصارع المعرقلين والمشككين ونعطي الأمل للمستسلمين، والمشوار لا زال طويلًا، وإن شاء الله الآتي أفضل”.

وتابع: “وعدنا للبنانيين أن نواصل العمل بلا كلل، بشفافية ومهنية، لنحمي هذه الثروة بالقانون، ونستثمرها لشبيبتنا بالعلم، ونحفظ عائداتها بالصندوق السيادي للأجيال القادمة. أملنا كبير لأن لبنان بيستاهل”.

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