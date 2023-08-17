باسيل عن بدء التنقيب: وعدُنا للّبنانيين أن نواصل العمل بلا كلل

اعتبر النائب جبران باسيل على منصة “إكس”، انّ “من محاسن الصدف أن يبدأ التنقيب عن الغاز في البلوك رقم 9 في 17 آب، نفس التاريخ الذي أقرّ فيه سنة 2010 قانون الموارد البترولية في المياه اللبنانية”.

باسيل أضاف: “13 سنة ونحن نصارع المعرقلين والمشككين ونعطي الأمل للمستسلمين، والمشوار لا زال طويلًا، وإن شاء الله الآتي أفضل”.

وتابع: “وعدنا للبنانيين أن نواصل العمل بلا كلل، بشفافية ومهنية، لنحمي هذه الثروة بالقانون، ونستثمرها لشبيبتنا بالعلم، ونحفظ عائداتها بالصندوق السيادي للأجيال القادمة. أملنا كبير لأن لبنان بيستاهل”.

من محاسن الصدف ان يبدأ التنقيب عن الغاز في البلوك رقم ٩ في ١٧ آب، نفس التاريخ الذي اقرّ فيه سنة ٢٠١٠ قانون الموارد البترولية في المياه اللبنانية. 13 سنة ونحن نصارع المعرقلين والمشككين ونعطي الأمل للمستسلمين، والمشوار لا زال طويل، وانشالله الآتي أفضل. وعدنا للبنانيين ان نواصل… — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 17, 2023