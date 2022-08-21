الأثنين 23 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
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باسيل عن ميقاتي: بالنهاية سيؤلّف حكومة وفق الأصول!

منذ ساعة واحدة
جبران باسيل

جبران باسيل

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صدر عن المكتب الإعلامي للوزير جبران باسيل ما يلي:

“يعتبر المكتب الاعلامي لرئيس التيار الوطني الحر ان اجمل ما في دولة الرئيس النجيب “اسلوبه المباشر والواضح” فهو معروف ومشهود له بالصدق والصراحة، خاصةً عندما يتعلّق الأمر بالثروات او الصفقات، واليخوت او الآليات في اليونان او في الدولار الجمركي، وبالحكومات في جيب او في جيب آخر؛ بالنهاية، سيؤلّف حكومة وفق الأصول عندما يفهم انه لم يعد ينفعه القاء الملامة على غيره!”

رد باسيل يأتي عقب تصريح لافت لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، جاء فيه:

“يبدو أن صيف اليونان أضر برئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، فحاول التنصل من مسؤوليته المباشرة عن تعطيل تشكيل الحكومة، وفق ما أوردت “قناة الجديد” في نشرتها مساء اليوم، بتوجيه سهامه عمداً الى دولة الرئيس نجيب ميقاتي”.

وتابع البيان: “يهم المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي ان يوضح ان دولة الرئيس يستخدم الأسلوب المباشر والواضح في الكشف عن أي معلومة او موقف يريد إعلانه، وان تعطيل الحكومة يتحمل مسؤوليته باسيل مباشرة، وكل اتهامات باطلة لن تفيده في شيء. فاقتضى التوضيح”.

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