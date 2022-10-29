السبت 4 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 29 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

باسيل: غدا بداية المواجهة مع مغتصبي السلطة

منذ 12 ثانية
جبران باسيل

جبران باسيل

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أن “غدا _الأحد_ هو بداية المواجهة مع مغتصبي السلطة والدستور” ودعا “جميع الحريصين على الدستور والطائف إلى وضع يدهم معنا”.

وقال: كشفت اليوم عن خطر وضع اليد على الدستور ومحاولة وضع اليد على رئاسة الجمهورية بخلاف الدستور والميثاق” مضيفاً: “سنواجه هذا الأمر”.

واعتبر باسيل في كلمة له أمام حشد من مناصري “التيار الوطني الحر” في محيط قصر بعبدا مساء اليوم السبت أن “اليوم بداية مرحلة سياسية جديدة للتيار”.

ونبّه إلى “أن وضع البلد لا يحمل اخذه الى مخاطرة مقصودة من قبل رئيس حكومة مكلّف لا يريد تأليف حكومة ولا الاعتذار فيما المطلوب تأليف حكومة وانتخاب رئيس”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الداخلية بسام مولوي
    وزير الداخلية استقبل وفداً من الاتحاد العمالي العام.. إليكم التفاصيل
    ميشال عون
    الرئيس عون يكشف لوكالة رويترز ما ندم عليه خلال فترة رئاسته!
    حركة أمل
    رد "ناري" من حركة أمل على عون.. "يا عيب الشوم"!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    منشقون عن التيار يشكلون جبهة ضد باسيل.. ومفاجأة في الأسماء!
    بعبدا
    استعدادات لمشهد غريب لا يقر به العرف ولا الدستور!
    حسن نصر الله
    إنتفاضة إيران
    "سنقتلك يا نصرالله".. هتافات غاضبة من نوع آخر شمالي إيران