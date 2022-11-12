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باسيل: كل صراعنا هو من أجل الحقيقة

منذ 26 ثانية
النائب جبران باسيل

النائب جبران باسيل

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أشار رئيس التيار “الوطني الحر” النائب جبران باسيل خلال افتتاح مستديرة باسم رئيس الجمهورية السابق “ميشال عون” في بقسميا-البترون، الى أن “كل صراعنا هو من أجل الحقيقة وهو بذل كل حياته في سبيلها تحت شعار “الحقيقة تحررنا”.

ولفت إلى أن “الطريق يوقفونها والسد يعطلونه ويكذبون حوله لكن بالنهاية اهم ما تعلمناه من ميشال عون هو القيم”، متمنيًا “نقلها للآجيال المقبلة، فكلنا مسؤولون عن نقل الحقائق التاريخية لأولادنا كي نتطلع الى المستقبل بايجابية لأننا اصحاب قيم، والوطن عندنا امر ثابت لا يباع ولا يشترى ولذلك قضيتنا ثابتة”.

وقال: “اجمل ما في نشاط اليوم اننا نكرم عون بعد نهاية الولاية، واننا نقوم بعمل ايجابي لا بعمل سلبي او عدائي، فحتى عندما نكرم ابطالنا علينا ان نقوم بما يفيد المجتمع وندعو غيرنا للقيام بالمثل لأننا نحترم ابطال وشهداء غيرنا وندعو لتكريمهم بما يليق بهم”، لافتاً إلى “اننا سنلتقي دائما في البترون وكل لبنان للبناء والتحسين، نحن وطن فيه صراع كبير بين الاخلاق واللاأخلاق، لكن فليقولوا ما يشاؤون ويفعلوا ما يريدون الاهم ان نبقى على فكرنا الايجابي”.

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