باسيل: لا تلغوا حق المنتشرين في السياسة اللبنانية

شارك رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في غداء هيئة قضاء بشري في “التيار الوطني الحر”، فأكد أن “بشري لها خصوصيتها ونحترمها ونقبل واقعها، وعندما نأتي إلى هنا فلأننا جزء من هذا النسيج البشراني”.

وقال: “جميعنا أولاد قضية، واستشهد العديد من أهالي بشري في سبيلها، ولو اختلفنا معهم فهم شهداء لأجل هذه القضية. واليوم كنا في برحليون، ومنسق التيار فيها شربل داغر ‘بكبر قلبنا’، وهو الذي خسر قدميه مع الجيش اللبناني ولذلك هو ‘شهيد حي’، ومهما فعلنا لا نستطيع أن نكرم شهداءنا”.

وأضاف: “قبولنا بالآخر جزء من مسيحيتنا، ولا نقبل أن نلغي غيرنا أو أن يلغينا أحد. أتحدى أن يقول أحد إننا مدّدنا يدنا على أحد في الإدارة اللبنانية بسبب انتمائه السياسي، لكن انظروا ماذا فعلوا بنا من تنكيل خلال ستة أشهر”.

وتابع باسيل: “من يعيش في فكرة الأحادية المسيحية يكون على نقيض مع فكرة لبنان وصيغته. لبنان نشأ على فكرة أن نعيش مع بعضنا ومع الآخر المختلف طائفياً، فكيف لا نقبل بعضنا مسيحياً؟!”.

وقال: “كيف نأتمن سلطة هدرت أموالنا وهويتنا وتتفرج على النازحين يتوطنون؟ هذه السلطة تهدر السيادة والكرامة، تقبل بالسوري يحتل أرضنا وبالإسرائيلي يهين شعبنا، لكنها لا تقبل أناساً مثلنا يقولون للأجنبي لا مهما كان عندما يريد مد يده على حقوق شعبنا”.

وأضاف باسيل: “وقفنا مع السني عندما اعتدي عليه، ووقفنا مع الشيعي عندما اعتدي عليه، وأقله أن نقف مع المسيحي عندما يُعتدى عليه. لدينا مسؤولية أن نرفض مدّ أيدينا على بعضنا أو إلغاء بعضنا، لأننا نكمل بعضنا”.

وتابع: “نريد أن نحافظ على المنتشرين، ولا يُعقل أن يتفرج أحد لديه الحس الوطني على اللجوء الفلسطيني والنزوح السوري، بل ويكون شريكاً في هذا التوطين!”.

وأكد: “عملنا ليكون للمنتشرين ليس فقط حق الانتخاب لنوابهم، بل أن يتمثلوا في الخارج بنوابهم. أعطيناهم ثلاثة حقوق: حق الانتخاب في الداخل، وحق الانتخاب في الخارج، وحق الترشح والتمثيل في الخارج”.

وقال: “هذه الحقوق يجب ألا تُهدر من أجل لحظة انتخابية. وإن أردتم أن تنتصروا علينا في الانتخابات فصحتين على قلبكم، انتصروا علينا في الداخل والخارج، لكن لا تلغوا حق المنتشرين في السياسة اللبنانية”.

وختم: “موعدنا في 2026 لنؤكد أن التيار الوطني الحر جزء من هذه المنطقة ونسيجها وشعبها. سنصنع اللحمة ونكمل بعضنا ونسند بعضنا، والجميع في هذه المنطقة مدعوون لقبول الآخر بفرح لا غصباً عنا، فهذه هي الروح المسيحية التي علمنا إياها المسيح بأن نصفح عن بعضنا ونحب بعضنا”.