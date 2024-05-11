باسيل: لا نريد تخريب العلاقة مع الشعب السوري

رأى رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، أن “البترون اليوم تقدّم نموذج جديد عملي وعملاني لحلّ مشكلة النازحين السوريين بقضائها تحت سلطة البلديات وتطبيق القوانين اللبنانية”، معرباً عن سعادته بأن يكون داخل هذا النموذج.

وأضاف في كلمة له خلال مؤتمر البلديات في البترون: “لا أقول السوريين بل أقول النازحين، لأن السوريين هم شعب جار وصديق وعزيز، وجزء منهم يعمل معنا في حياتنا وهم جزء من مجتمعنا المنتج الذي نريد الحفاظ عليه، ولكن ضمن حاجاتنا وامكانيّاتنا وقدراتنا، وليس اكثر ممّا تحتمل الأرض والموارد”.

وأوضح باسيل اننا “لا نريد أن نخرّب العلاقة الإنسانية مع الشعب السوري، ولا نريد حتى أن نخرّب العلاقة المميزة مع دولتهم، ولا ان نفقد الحس الإنساني لدينا بالتعاطف مع شعب تعذّب وتهجّر من ارضه ولا تريد ان نكون عنصريين، فقط نريد ببساطة ان نكون وطنيين وهذا يحتّم علينا ان نفضّل شعبنا وبلدنا على أي شعب وبلد آخر”.

وأضاف: “انتم جميعكم تعرفون موقفنا من الازمة السوريّة، وتحديداً من موضوع النازحين من اوّل لحظة عندما كان العدد 3000 فقط، ورفعت الصوت بمجلس الوزراء وخارجه وطالبت بضبط الحدود ومنع الدخول الاّ للحالات الإنسانية والصحيّة الصرف بقرار من وزيري الصحة والداخلية، وطالبت بعد دراسة الخرائط والمواقع بإنشاء مخيّمات على الحدود من الجهة السورية بـ “No Mans land” وتأمين مداخل للمساعدات الإنسانية لها من جهة لبنان، بما يجنّبنا انتشار عشوائي للنازحين السوريين في المدن والبلدات من جهة، وانتشار للمخيّمات داخل لبنان من جهة ثانية”.

وختم: “قمنا بمؤتمرات للبلديات بعدّة اقضية وخاصة في جبيل وكسروان والكورة وغيرها، وقمنا منذ بضعة اشهر مؤتمر مركزي كبير للبلديات شاركت فيه اكثر من 200 بلدية، واصدرنا فيه توصيات ونشرنا كتيّب وPlatform لنتابع عمل البلديات واجراءاتها وماذا نجح منها والحقيقة ان عدد كبير من البلديات نجحت بتخفيض او إزالة النازحين من نطاقها”.