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باسيل للراعي: مستعدّون للالتزام بـ "ميثاق شرف" لدعم أيّ رئيس

منذ 14 دقيقة
جبران باسيل

جبران باسيل

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أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أنّه زار ليلًا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وهنأه بسلامة العودة، وأطلعه على الجولة التشاورية التي قام بها وعلى نتائجها.

باسيل لفت في منشور عبر منصة “إكس”، إلى أنّ البطريرك شجّعه على استكمال التشاور، واتفقا على أن انتخاب رئيس للجمهورية هو أساس إعادة تكوين السلطة، ومفتاح معالجة الأزمات ووقف تفكّك المؤسسات، وأن أي قرار يخالف الميثاق والدستور هو إمعان بضرب الدولة والشراكة الوطنية.

وأضاف: “أكّدت للبطريرك استعدادنا للالتزام بميثاق شرف لدعم أي رئيس جمهورية يتم انتخابه بجلسة انتخاب مفتوحة، في حال لم يتمّ التوافق قريبًا على اسم جامع، إذا كان هذا الأمر يساعد بإنهاء الفراغ ووقف تحلّل الدولة. توافقنا على أنّه من واجب مجلس النواب إنهاء الفراغ الرئاسي بسرعة وبحسب الدستور”.

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