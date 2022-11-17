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باسيل: لم أترشّح لرئاسة الجمهورية لتسهيل الأمور والأولوية لبناء الدولة

منذ 13 دقيقة
جبران باسيل

جبران باسيل

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أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى أنه لم يترشّح لرئاسة الجمهورية “لتسهيل الامور وهو تنازل عن حق اساسي، اما اذا كان الامر سيصور على غير هذا النحو ونتهم بالتعطيل فيكون منافيا للمنطق”.

وأكد في حديث الى قناة “فرانس 24” أنه “التقى من يجب أن يلتقيهم في باريس وبطلب منه”، موضحاً أن “الهدف من الزيارة قد تحقق”.

وقال: “عادة لا أفصح عن اللقاءات التي اقوم بها، الازمة مركبة في لبنان وأحد اهم اوجهها هو الشغور الرئاسي، لكن هناك شغور حكومي وغياب للاصلاح وشلل مؤسساتي والمؤسسة الوحيدة القائمة اي مجلس النواب لا تقدر بحسب نظامنا ان تقوم وحدها بالبلد”.

وأكد أنه عرض “تصوّراً كاملاً لحل يخرجنا من الجمود ولا يتعلق فقط بالاسماء بل تحصين اي اسم بتصور حول كيفية الوصول الى الاصلاح”، مشيراً الى أن “هناك مرشحين يدعمهم الخارج انما ثمة فرصة أمام للبنانيين للمجيء برئيس صنع في لبنان”.

وقال: “لا نريد طرح مرشح غير جدي لا فرصة لديه بالوصول ولذلك نصوت بورقة بيضاء، وأنا لم أترشح كي لا أعقد الامور لتفادي الفراغ وللوصول الى تفاهم على رئيس كي ينجح”.

وجدّد باسيل تأكيده عدم دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وقال: “لا نتفق معه على البرنامج السياسي الاصلاحي ببناء الدولة. ومع تفهمنا لمواقف اطراف اخرى مثل حزب الله بحماية البلد والمقاومة وغيره، نرى ان الأولوية لبناء الدولة من دون ان يتعارض ذلك مع حماية لبنان”.

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