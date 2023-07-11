الثلاثاء 23 ذو الحجة 1444 ﻫ - 11 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

باسيل: لن نسكت عن هذا الإنقلاب!

منذ 4 دقائق
جبران باسيل

جبران باسيل

A A A
طباعة المقال

إعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، أن “التخاذل من قبل بعض القوى السياسية جعل حكومة تصريف الاعمال تتجرأ وتقوم بما تقوم به اليوم، وهذا بمثابة المجزرة اليومية بحق الدستور والميثاق اللبناني”، لافتا الى أن “الحكومة تتجرأ اليوم على العمل جديا لتعيين حاكم مصرف لبنان الآن وقائد جيش لاحقا”، وقال: “تعيين حاكم مصرف لبنان من قبل حكومة تصريف الاعمال يجعل اللبنانيين ينسون مسألة رئاسة الجمهورية واستلام نائب الحاكم مسألة طبيعية”.

وفي موضوع تعيين قائد الجيش، قال في كلمة عقب اجتماع تكتل “لبنان القوي”: “إن أي محاولة للتعيين بخلاف الدستور تتخطى وزير الدفاع سنعتبرها انقلابًا عسكريًا حقيقيًا لن نسكت عنه”.

وأكد باسيل أن “الحلول موجودة امام الحكومة من خلال الالتزام بالدستور والمشكلة في وضع اليد على صلاحيات رئاسة الجمهورية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مياه - تعبيرية
    توضيحٌ من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
    وزارة الخارجية
    شكوى لبنانيّة إلى الأمم المتّحدة
    الوفد النّيابيّ المعارض: لن نألو جهداً لإيجاد الحلول لأزمة النزوح

    الأكثر قراءة

    العنف - تعبيرية
    فيديو مروّع لتعرّض أطفال للضرب في إحدى الحضانات.. والتحقيق بدأ
    شوكلاتة- تعبيرية
    معلومة صادمة لعشاق هذا النوع من الشوكولاتة!
    من أحد مجالس العزاء
    فيديو "خطير" يكشف أسرار جماعة القربان.. يؤلّهون الإمام علي وينتحرون عراة!