باسيل: لن نسكت عن هذا الإنقلاب!

إعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، أن “التخاذل من قبل بعض القوى السياسية جعل حكومة تصريف الاعمال تتجرأ وتقوم بما تقوم به اليوم، وهذا بمثابة المجزرة اليومية بحق الدستور والميثاق اللبناني”، لافتا الى أن “الحكومة تتجرأ اليوم على العمل جديا لتعيين حاكم مصرف لبنان الآن وقائد جيش لاحقا”، وقال: “تعيين حاكم مصرف لبنان من قبل حكومة تصريف الاعمال يجعل اللبنانيين ينسون مسألة رئاسة الجمهورية واستلام نائب الحاكم مسألة طبيعية”.

وفي موضوع تعيين قائد الجيش، قال في كلمة عقب اجتماع تكتل “لبنان القوي”: “إن أي محاولة للتعيين بخلاف الدستور تتخطى وزير الدفاع سنعتبرها انقلابًا عسكريًا حقيقيًا لن نسكت عنه”.

وأكد باسيل أن “الحلول موجودة امام الحكومة من خلال الالتزام بالدستور والمشكلة في وضع اليد على صلاحيات رئاسة الجمهورية”.