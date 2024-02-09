باسيل: متمسّكون بهذا الثالوث الذي من دونه لا يبقى لبنان

كتب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على منصّة “إكس”:

“لم يكن القديس مارون لبنانيًّا ولا سياسيًّا. كان ناسكاً مسيحيًّا في شمال سوريا، نشأت حوله جماعة إيمانية، اختارت جبال لبنان ووديانه ملجأ، وصارت مع البطريرك يوحنا مارون شعبا عقيدته: إيمان بيسوع، انفتاح على الآخر، وتعلّق بالحرية وبالإيمان والانفتاح والحريّة صار لبنان وطناً ودولة. نحن متمسّكون بهذا الثالوث الذي من دونه لا يبقى لبنان وسنظلّ نناضل للحفاظ عليه”.

لم يكن القديس مارون لبنانيًا ولا سياسيًا. كان ناسكاً مسيحياً في شمال سوريا، نشأت حوله جماعة ايمانية، اختارت جبال لبنان ووديانه ملجأً ، وصارت مع البطريرك يوحنا مارون شعباً عقيدته:

ايمان بيسوع ،انفتاح على الآخر، وتعلّق بالحرية. بالإيمان والانفتاح والحرية صار لبنان وطناً ودولةً. نحن… — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) February 9, 2024