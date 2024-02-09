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باسيل: متمسّكون بهذا الثالوث الذي من دونه لا يبقى لبنان

منذ 19 دقيقة
جبران باسيل

جبران باسيل

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كتب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على منصّة “إكس”:

“لم يكن القديس مارون لبنانيًّا ولا سياسيًّا. كان ناسكاً مسيحيًّا في شمال سوريا، نشأت حوله جماعة إيمانية، اختارت جبال لبنان ووديانه ملجأ، وصارت مع البطريرك يوحنا مارون شعبا عقيدته: إيمان بيسوع، انفتاح على الآخر، وتعلّق بالحرية وبالإيمان والانفتاح والحريّة صار لبنان وطناً ودولة. نحن متمسّكون بهذا الثالوث الذي من دونه لا يبقى لبنان وسنظلّ نناضل للحفاظ عليه”.

 

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